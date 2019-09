ESPN: «Στους 2 κορυφαίους ο Γιάννης, τρίτος ο ΛεΜπρόν!» (pics)

Συνεχίζει να μετρά αντίστροφα το ESPN όσον αφορά την κατάταξηη των καλύτερων παικτών για τη σεζόν που έρχεται.

Το διάσημο αμερικανικό δίκτυο αποκάλυψε τους παίκτες που καταλαμβάνουν τις θέσεις 10-3 και οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Καουάι Λέοναρντ δεν βρίσκονται ανάμεσα τους.

Αυτό σημαίνει πως μένει να δούμε ποιος από τους δύο θα κατακτήσει την κορυφή,

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ενώ πίσω του συναντάμε Χάρντεν και Ντέιβις. Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Κάρι,Γιόκιτς, Εμπίντ, Λίλαρντ και Τζορτζ.

Γνωστοί έγιναν και εκείνοι που είναι ανάμεσα στο Νο.30 ως το Νο.11. Ο Ίρβινγκ έχασε για λίγο την δεκάδα, όπως και ο Ουέστμπρουκ που είναι στο «12».

Αναλυτικά

10. Τζορτζ

9. Λίλαρντ

8. Εμπίντ

7. Γιόκιτς

6. Κάρι

5. Ντέιβις

4. Χάρντεν

3. ΛεΜπρόν

Our #NBArank experts predict LeBron will be the 3rd best player in the league this season.

Players 100-3 https://t.co/nyzhovbxWq pic.twitter.com/pOTT0Wa783

— ESPN (@espn) September 26, 2019