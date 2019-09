Ο Φουλτζ βγαίνει από τα σκοτάδια: «Αγάπη της ζωής μου το μπάσκετ» (vids)

Δεν είναι λίγα αυτά που έχει περάσει ο Μαρκέλ Φουλτζ. Ο νεαρός παίκτης των Μάτζικ έχει την προοπτική να γίνει ένας εκ των κορυφαίων, αλλά οι ατυχίες τα τελευταία δύο χρόνια δεν τον έχουν αφήσει να... πάρει ανάσα. Ο παίκτης πέρασε πολλά με τον ώμο του, δεν έχει καταφέρει να απλώσει το ταλέντο του στο παρκέ και πλέον είναι υγιής και θέλει να κάνει μια νέα αρχή.

Το 2017 ήταν το Νο.1 στο ντραφτ και δύο χρόνια μετά ευελπιστεί ότι θα τα καταφέρει. Πλέον, προπονείται κανονικά και θέλει να αποδείξει σε όσους πόνταραν σε εκείνον ότι είχαν δίκιο. Ο παίκτης μίλησε σε ντοκιμαντέρ που έγινε για εκείνον, για την καθημερινότητα του, το μπάσκετ και την πόλη την οποία γεννήθηκε.

Δείτε το ντοκιμαντέρ για την καθημερινότητα του:

In case you were wondering what Markelle's been up to... pic.twitter.com/3RE39oLN51

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) September 25, 2019