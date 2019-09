Δολοφονία Άντε Έμετ: Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών (vid)

Ο παίκτης της BIG3 League είναι μέσα στο αυτοκίνητό του με ανοιχτή την πόρτα, όταν τον πλησιάζουν δύο άνδρες, των οποίων τα πρόσωπα δεν διακρίνονται, και ο ένας τον απειλεί με όπλο.

Ο άνδρας που τον σημάδευε φαίνεται να τού λέει κάτι και μετά από λίγο ο Έμετ το βάζει στα πόδια, αλλά όπως τρέχει, δέχεται τα πυρά των δραστών.

Το περιστατικό έγινε έξω από το σπίτι του στο Old East Dallas και καταγράφηκε από τις κάμερες που υπήρχαν τριγύρω, με την Αστυνομία να δίνει το υλικό στη δημοσιότητα, προκειμένου οι πολίτες να βοηθήσουν στην αναζήτηση των δολοφόνων.

#NEW: Video of #AndreEmmett being approached, chased & shot by his killers. ***WARNING**** you see Emmett run for his life, but he is shot off camera. @CBSDFW pic.twitter.com/g1zavoVyhh

— Tami Carr (@CarrTamicbs11) September 24, 2019