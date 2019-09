Λόνζο Μπολ: «Εύκολη η προσαρμογή μου στη Νέα Ορλεάνη» (pic)

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των Πέλικανς, Τζιμ Έισενχοφερ, ο Μπολ είπε ότι «ήταν εύκολη η προσαρμογή μου. Οι προπονητές είναι υπέροχοι, το ίδιο οι συμπαίκτες μου και όλος ο κόσμος στη Νέα Ορλεάνη. Μας αγαπούν. Οπότε είμαι εδώ για να κάνω το παιχνίδι μου».

Lonzo Ball on his initial adjustment to New Orleans, the first time he's lived anywhere but California: "It's been pretty easy. The coaches are great, my teammates are cool and the people in town, they love us. So I'm here just trying to do my part." https://t.co/9OSVYBoXBd

