O ΛαΜέλο Μπολ εκτόξευσε τις μετοχές του και είναι υποψήφιος για το Νο.1 του ντραφτ του 2020 (vids)

Με τεράστιες προοπτικές ξεκινάει την προσπάθεια του για καριέρα στο ΝΒΑ ο μικρός γιος της οικογένειας Μπολ, αφού ο ΛαΜέλο έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις. Ο 18χρονος μετά τις τρέλες του πατέρα του, αποφάσισε να παίξει μπάσκετ στην Αυστραλία και εκεί έχει εκτοξεύσει τις μετοχές του.

Οι σκάουτερς είναι ενθουσιασμένοι μαζί του και πλέον είναι βασικός υποψήφιος για το Νο.1 του ντραφτ του 2020, όντας αυτή την στιγμή στην 3η θέση, ενώ τον Ιούνιο με το ζόρι έμπαινε στον πρώτο γύρο. Έχει πάρει βάρος και έχει ψηλώσει, ενώ το ότι έχει καλύτερο σουτ από τον Λόνζο σε συνδυασμό με το ότι βλέπει εξαιρετικά το γήπεδο τον έχουν ανεβάσει σημαντικά.

Στο ντεμπούτο του στο NBL είχε 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ κάποιοι τον συγκρίνουν με τον Λούκα Ντόντσιτς.

"Just seeing the kid, who's looking more and more like a young man, made me look in the mirror and feel really small about how I felt about him."@notthefakeSVP shared how his perception of LaMelo Ball has changed. pic.twitter.com/EDfNhaLmye

— SportsCenter (@SportsCenter) September 25, 2019