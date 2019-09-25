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Ουίζαρντς: Νοκ άουτ για έναν μήνα ο Τρόι Μπράουν

Ουίζαρντς: Νοκ άουτ για έναν μήνα ο Τρόι Μπράουν

Ουίζαρντς: Νοκ άουτ για έναν μήνα ο Τρόι Μπράουν

Πρόβλημα για τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, καθώς ο Τρόι Μπράουν Τζούνιορ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τέσσερις εβδομάδες. 

Ο 20χρονος φόργουορντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στην γάμπα του αριστερού του ποδιού και θα χάσει όλο το trraining camp των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. 

Ο Μπράουν αγωνίστηκε πέρυσι σε 52 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 4,8 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ. 

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