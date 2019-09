Υπέγραψαν τον Τάιλερ Γιούλις οι Σακραμέντο Κινγκς (pic)

Πέρυσι αγωνίστηκε σε μόλις τέσσερα ματς στην G-League με τους Windy City Bulls έχοντας κατά μέσο όρο 23,3 πόντους και 8,8 ασίστ. Όπως ανέφερε Μπόμπι Μαρκς από το ESPN, ο Γιούλις βρίσκεται στο 100% μετά την επέμβαση στον γοφό ενώ εξήγησε ότι τα 1,67 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι 100% εγγυημένα και δεν συμπεριλαμβάνουν το Exhibit 10, δηλαδή τα μονοετή συμβόλαια με τον minimum μισθό.

Ο Τάιλερ Γιούλις είχε επιλεγεί στο νούμερο «34» του draft το 2016 από τους Φίνιξ Σανς. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 133 ματς του ΝΒΑ με 7,5 πόντους και 4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Sacramento announced that they have signed point guard Tyler Ulis. The point guard is healthy after coming off double hip surgery and will compete for the final roster spot. Per a source, the $1.67M one-year contract is partially guaranteed and does not contain an Exhibit 10.

