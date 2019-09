«ESPN» 100 best players: Νο84 ο MVP του Παγκοσμίου, Ρίκι Ρούμπιο, Νο61 ο Μαρκ Γκασόλ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η γνωστή αμερικανική ιστοσελίδα κατέταξε τους 100 καλύτερους παίκτες για τη σεζόν που έρχεται και δημοσίευσε τους πρώτους 50.

Όπως αναφέρει το «ESPN», «Για την τελική πρόβλεψη, ζητήσαμε από τους ειδικούς μας να ψηφίσουν σε ζευγάρια. ΛεΜπρόν Τζέινς Vs Καουάι Λέοναρντ, Ζάιον Ουίλιαμσον Vs Λούκα Ντόντιτς, Ντέβιν Μπούκερ Vs Ντ' Άντζελο Ράσελ. Οι ψηφοφόροι έπρεπε να συνυπολογίσουν ποιοτικά και ποσοτικά τη συνεισφορά του παίκτη στις νίκες της ομάδας του, στην κανονική διάρκεια και στα playoffs».

Στις θέσεις 100-51 φιγουράρουν τα ονόματα των Ρίκι Ρούμπιο (84), Εβάν Φουρνιέ (99) και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (74), με τον πρώτο να τα έχει σαρώσει όλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο (τρόπαιο, MVP τουρνουά και τελικού, καλύτερη πεντάδα), τον δεύτερο να παίρνει το χάλκινο και να είναι στην καλύτερη πεντάδα και τον τρίτο να είναι απλά στην καλύτερη πεντάδα, αφού η Σερβία τερμάτισε στην 5η θέση

Ο Μαρκ Γκασόλ πανηγύρισε και πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τους Ράπτορς, αλλά και την κούπα στην Κίνα με την Ισπανία, παρόλα αυτά τερμάτισε στην 61η θέση.

Ο Τζα Μοράντ μπορεί να επιλέχθηκε στο Νο2 του φετινού draft και το μέλλον του να διαγράφεται λαμπρό, αλλά βρέθηκε στο Νο93.

Όσο για τους συμπαίκτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς; Ο Μπρουκ Λόπεζ είναι στο Νο80 και ο Έρικ Μπλέντσο στο Νο67.

100. Ντέρικ Ουάιτ - Σαν Αντόνιο

99. Εβάν Φουρνιέ - Ορλάντο Μάτζικ

98. Μίτσελ Ρόμπινσον - Νιου Γιορκ Νικς

97. Ρόμπερτ Κόβινγκτον - Μινεσότα Τίμπεργουλβς

96. Ντέρικ Φέιβορς - Νιου Όρλεανς Πέλικανς

95. Τζάρετ Άλεν - Μπρούκλιν Νετς

94. Τζάστις Ουίνσλοου - Μαϊάμι Χιτ

93. Τζα Μοράντ - Μέμφις Γκρίζλις

92. Τζούλιους Ραντλ - Νιου Γιορκ Νικς

91. Ντανίλο Γκαλινάρι - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

90. Ότο Πόρτερ Τζούνιορ - Σικάγο Μπουλς

89. Τζο Χάρις - Μπρούκλιν Νετς}

88. Φρεντ ΒανΒλιτ - Τορόντο Ράπτορς

87. Μάρκους Σμαρτ - Μπόστον Σέλτικς

86. Τζος Ρίτσαρντσον - Φιλαντέλφεια Σίξερς

85. Πολ Μίλσαπ - Ντένβερ Νάγκετς

84. Ρίκι Ρούμπιο - Φοίνιξ Σανς

83. Γιουσούφ Νούρκιτς - Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς

82. Πι Τζέι Τάκερ - Χιούστον Ρόκετς

81. Μπαμ Αντεμπάγιο - Μαϊάμι Χιτ

80. Μπρουκ Λόπεζ - Μιλγουόκι Μπακς

79. Πάτρικ Μπέβερλι - Λος Άντζελες Κλίπερς

78. Έρικ Γκόρντον - Χιούστον Ρόκετς

77. Κάιλ Κούζμα - Λος Άντζελες Λέικερς

76. Σπένσερ Ντινγουϊντι - Μπρούκλιν Νετς

75. Στίβεν Άνταμς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

74. Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς - Σακραμέντο Κινγκς

73. Τζέι Τζέι Ρέντικ - Νιου Ορλεάνς Πέλικανς

72. Μόντρεζλ Χάρελ - Λος Άντζελες Κλίπερς

71. Ντεζόντε Μάρεϊ - Σαν Αντόνιο Σπερς

70. Γκάρι Χάρις - Ντένβερ Νάγκετς

69. Μάρβιν Μπάγκλεϊ ΙΙΙ - Σακραμέντο Κινγκς

68. Λόνζο Μπολ - Νιου Όρλεανς Πέλικανς

67. Έρικ Μπλέντσο - Μιλγουόκι Μπακς

66. Ντεάντρε Έιτον - Φοίνιξ Σανς

65. Γκόρντον Χέιγουορντ - Μπόστον Σέλτικς

64. Σάι Γκίλτζιοτς - Αλεξάντερ - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

63. Ντομάντας Σαμπόνις - Ιντιάνα Πέισερς

62. Τζο Ίνγκλς - Γιούτα Τζαζ

61. Μαρκ Γκασόλ - Τορόντο Ράπτορς

60. Κάρις ΛεΒερτ - Μπρούκλιν Νετς

59. Μπάντι Χιλντ - Σακραμέντο Κινγκς

58. Λου Ουίλιαμς - Λος Άντζελες Κλίπερς

57. Μάλκολμ Μπρόγκντον - Ιντιάνα Πέισερς

56. Μπράντον Ίνγκραμ - Νιου Όρλεανς Πέλικανς

55. Ζακ ΛαΒιν - Σικάγο Μπουλς

54. Τζάρετ Τζάκσον Τζούνιορ - Μέμφις Γκρίζλις

53. Κλιντ Καπέλα - Χιούστον Ρόκετς

52. Αντρέ Ντράμοντ - Ντιτρόιτ Πίστονς

51. Τζέιλεν Μπράουν - Μπόστον Σέλτικς