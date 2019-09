Drake: Δουλεύει το σουτ του και ετοιμάζεται για Ράπτορς (vid)

Τη σεζόν που πέρασε ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές των Ράπτορς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος χωρίς να παίζει.

Ο Drake τρελάθηκε από τη χαρά του για το πρώτο πρωτάθλημα του Τορόντο, προσπαθώντας να κάνει trash talking στους μεγάλους παίκτες των αντίπαλων ομάδων.

Πλέον κάνει τα σουτάκια και δείχνει πως το έχει και στο μπάσκετ και όχι μόνο στο ραπάρισμα.

Νικ Νερς μήπως να τον σκεφτείς για γκαρντ στους Ράπτορς;

Δείτε τον σε δράση

.@Drake in the lab perfecting his jumper

(via @LethalShooter__)pic.twitter.com/oZegPeteEC

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 21, 2019