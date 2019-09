Ο Μάτζικ Τζόνσον σχολίασε την... ευτυχία του Ντουράντ και αυτό δεν του άρεσε! (pic & vid)

Δεν έχει ξεκινήσει η φετινή σεζόν του ΝΒΑ και τα πράγματα ήδη δείχνουν... καυτά. Η συνέντευξη που έδωσε ο Κέβιν Ντουράντ και μίλησε για τα συναισθήματα του που τον έδιωξαν από το Όκλαντ και τους Ουόριορς έφερε απαντήσεις, που δεν άρεσαν ιδιαίτερα στον KD.

Πρώτα ο Κάρι και έπειτα ο Τζόνσον απάντησαν στα λεγόμενα του Ντουράντ, με τον παίκτη των Νετς να αντιδρά. Σε εκπομπή που βρέθηκε ο άλλοτε ΝΒΑer τόνισε:

«Ελπίζω να βρει την ευτυχία. Αν δεν μπορείς να την βρεις στο Γκόλντεν Στέιτ, που θα την βρεις; Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσω τα εύσημα στον Κάρι που είπε ότι ξέρετε κάτι... είμαι δύο φορές MVP, θα κάνω πίσω για να κερδίσουμε. Θα δώσω στον Τόμπσον τα εύσημα επειδή είναι εκείνος που το παιχνίδι του ''υπέφερε'' πιο πολύ. Ακουμπούσε πολύ παραπάνω την μπάλα πριν ο KD πάει στους Ουόριορς και είπε.. είμαι ΟΚ με αυτό αρκεί να κερδίσουμε το πρωτάθλημα.

Ακόμα ο και Ντρέιμοντ Γκριν έπρεπε να κάνει πίσω. Οπότε Κέβιν, αν έχεις κερδίσει back to back τίτλους και είσαι MVP που αλλού θα βρεις την ευτυχία. Θέλω να την βρει γιατί όταν κοιτάω τον Τζόρνταν, τον Κόμπι, ο Ντουράντ είναι ένας από τους καλύτερους σκόρερ της λίγκας, οπότε θέλω να είναι χαρούμενος, αλλά δεν ξέρω που θα είναι χαρούμενος αν δεν μπορεί να είναι στο Γκόλντεν Στέιτ».

Κάπου εκεί ήρθε και η απάντηση του Ντουράντ, που δεν ήταν ιδιαίτερα ψύχραιμη και έλεγε ότι αυτά είναι μαλα@@@ς, αμέσως την έσβησε και συνέχισε με διάφορες απαντήσεις σε άλλων tweet. Μια ωραία ατμόσφαιρα...

KD forgot to switch to the burner, again, damn pic.twitter.com/FOGMqZjx00

— Sub (@SubThoughtz) September 20, 2019