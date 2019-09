Ο Άντονι Ντέιβις είναι το νέο μεγάλο αστέρι των Λέικερς και στο Λος Άντζελες περιμένουν πάρα πολλά από εκείνον. Από την πλευρά του και ο παίκτης είναι πανέτοιμος γι' αυτή την νέα πρόκληση και θέλει να προσφέρει στον οργανισμό. Η προετοιμασία είναι σκληρή και οι Λέικερς προτιμούν να αφήσουν την δουλειά που κάνει ο παίκτης να μιλήσει.

Let the work do the talking @AntDavis23 /// #LakeShow pic.twitter.com/QmV2nV0N8c

— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2019