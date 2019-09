Πανέτοιμοι για τη νέα σεζόν θέλουν να είναι οι Ουέστμπρουκ και Χάρντεν.

Οι 2 σταρ των Ρόκετς δοκίμασαν τις γροθιές τους, δουλεύοντας σκληρά ενόψει μιας αγωνιστικής περιόδου που το Χιούστον στοχεύει στον τίτλο.

Θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα στην πυγμαχία; Tι λέτε;

Russ and Harden been putting in work with the gloves (via @UFCPI) pic.twitter.com/OBTity1tit

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 20, 2019