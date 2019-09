Καντέρ: «Πανηγύρισα τη νίκη των ΗΠΑ κόντρα στην Τουρκία!» (vid)

Η κόντρα του με τον Ερντογάν είναι γνωστή και έχει φτάσει σε σημείο που δεν υπάρχει γυρισμός.

Ο Ενές Καντέρ σχολίασε το ματς των Τούρκων με την Team USA στο Παγκόσμιο και τόνισε πως υποστήριζε την ομάδα του Πόποβιτς και όχι την πατρίδα του.

«Θα μιλήσω με ειλικρίνεια. Ήμουν με την Team USA. Η μιά πλευρά δεν με θέλει. Η άλλη μου έδωσε σπίτι και μου δείχνει την αγάπη της. Επίσης στην Team USA έπαιζαν 4 συμπαίκτες μου (Κέμπα, Μπράουν, Σμαρτ, Τέιτουμ). Πανηγύρισα για τη νίκη των ΗΠΑ μέσα στο αυτοκίνητο», ήταν τα λόγια του σέντερ των Σέλτικς, ο οποίος έδειξε για ακόμη μια φορά την απέχθεια του προς τον Ερντογάν.

Who did Enes Kanter root for when Turkey played USA?

"There is this one side, don't really want me to be in their country, and one side gave me a home ... and four of my brothers are playing for that team. So I was definitely cheering for Team USA."

