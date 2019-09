Οι Κλίπερς στοχεύουν στον τίτλο φέτος με την προσθήκη των Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ.

Οι παίκτης της ομάδας χαλαρώνουν στην postseason και είπαν να πάνε για ψάρεμα. «Κlaw», PG13, Λου Ουίλιαμς και Τζαμάικαλ Γκριν πήραν τα καλάμια τους και προσπάθησαν να βγάλουν την ψαριά.\

Ο Τζαμάικαλ φαίνεται να τα κατάφερε.

Team bonding. You love to sea it. pic.twitter.com/XivmoasBg6

