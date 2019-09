«Βασιλιάς» στο Λος Άντζελες ο Πολ Τζορτζ! (pics & vid)

Η φετινή χρονιά θα είναι σίγουρα ξεχωριστή για τον Πολ Τζορτζ, αφού επιστρέφει στην γενέτειρα του και είναι πανέτοιμος να γράψει ιστορία για τους Κλίπερς, με τον Καουάι Λέοναρντ στο πλευρό του. Ο Τζορτζ που έχει γεννηθεί στο Λος Άντζελες, βοήθησε για να αναγεννηθούν γήπεδα στο Palmdale και ο κόσμος έδειξε την εκτίμηση του, αφού ο παίκτης γνωρίζει την αποθέωση στο Λος Άντζελες.

.@Yg_Trece and the #2KFoundation teamed up to refurbish a pair courts in his hometown of Palmdale! pic.twitter.com/8tmovrTOkO

— LA Clippers (@LAClippers) September 20, 2019