Μπάρκλεϊ για Σίμονς: «Αν δουλέψει το σουτ του θα γίνει ένας εκ των κορυφαίων» (pic)

Ο Μπεν Σίμονς κάνει τεράστια προσπάθεια να φτιάξει το σουτ του και να ολοκληρώσει το παιχνίδι του και άπαντες στους Σίξερς θα ήθελαν να τον δουν να μπορεί να σουτάρει το ίδιο καλά όσο κάνει και τα υπόλοιπα στο παρκέ. Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ σχολίασε την προσπάθεια που κάνει ο Σίμονς και τόνισε ότι αν τελικά καταφέρει να το φτιάξει και να γίνει πιο αποτελεσματικός, θα γίνει ένας εκ των κορυφαίων στην λίγκα.

«Αν συνεχίσει να δουλεύει το σουτ του, θα γίνει ένας εκ των κορυφαίων».

Charles Barkley says Ben Simmons is a jump shot away from going down as one of the greats. pic.twitter.com/Y2Ex1b2REK

