Όπως είναι γνωστό, ο Αμερικανός γκαρντ θα μείνει 6-8 εβδομάδας εκτός δράσης καθώς υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση για να διορθώσει το πρόβλημα στον αριστερό αντίχειρα.

Πως το αντιμετώπισε ο ίδιος; «Χτύπησα τον αναθεματισμένο μου αντίχειρα όταν προσπαθούσα να παίξω άμυνα... Ποτέ ξανά! Ποτέ ξανά!»

Hurt my damn thumb tryna play defense... Never again lol never again!

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 19, 2019