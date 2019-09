To NBA ενέκρινε το exception για τον τραυματισμό του Κάζινς (pic)

Ο δυναμικός φόργουορντ/σέντερ στάθηκε και πάλι άτυχος μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό και το γεγονός αυτό αναμένεται να του στοιχίσει τη θέση του στους Λέικερς.

Όπερ και σημαίνει ότι η ομάδα του Λος Άντζελες μπορεί να αποκτήσει έναν ακόμα παίκτη με συμβόλαιο που θα φτάνει τα 1,75 εκατομμύρια δολάρια έως και τις 10 Μαρτίου 2020!

The Lakers have been granted a disabled player exception worth $1.75M from the NBA for the expected season-ending ACL injury to DeMarcus Cousins, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. It expires on March 10, 2020.

