To NBA «αποζημιώνει» τους Λέικερς για τον τραυματισμό του Κάζινς (pic)

Ο δυναμικός φόργουορντ/σέντερ στάθηκε και πάλι άτυχος μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό και το γεγονός αυτό αναμένεται να του στοιχίσει τη θέση του στους Λέικερς.

Όπερ και σημαίνει ότι η ομάδα του Λος Άντζελες καλείται να τον αφήσει ελεύθερο ώστε να αδειάσει θέση στο ρόστερ για τον αντικαταστάτη του. Το ΝΒΑ ενέκρινε το ποσό των 1,75 εκατομμυρίων δολαρίων που όριζε το συμβόλαιο του Boogie και το οποίο οι Λέικερς μπορούν να να δώσουν σε άλλον free agent έως και τις 20 Μαρτίου 2020!

The Lakers have been granted a disabled player exception worth $1.75M from the NBA for the expected season-ending ACL injury to DeMarcus Cousins, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. It expires on March 10, 2020.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 19, 2019