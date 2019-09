Στο τέλος του Αυγούστου ο Ντάριους Μίλερ εγχειρίστηκε στον αχίλλειο του και ακόμα και τώρα η επιστροφή του είναι απροσδιόριστη. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Πέλικανς ζητούν από την λίγκα εξαίρεση 3.6 εκατομμυρίων δολαρίων.

The New Orleans Pelicans have applied for a $3.625M disabled player exception from the NBA for the projected season-ending loss of Darius Miller, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 18, 2019