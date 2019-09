Ο Τζόρνταν δημιούργησε τεκίλα με τους ιδιοκτήτες των Λέικερς, Σέλτικς και Μπακς!

Δεν έχει μείνει κάτι στο οποίο να μην έχει εμπλακεί με επιτυχία ο Μάικλ Τζόρνταν. Πλέον, ο MJ αποφάσισε να μπει στις επιχειρήσεις της δημιουργίας δικιάς του τεκίλας. Σε αυτό το εγχείρημα δεν μπήκε μόνος του, αφού μαζί του έχει τους ιδιοκτήτες των Λέικερς, τρων Σέλτικς και των Μπακς. Οι τρεις άνδρες, μαζί με την Μπας και την σύζυγο του ιδιοκτήτη της ομάδας της Βοστόνης έβγαλαν μια premium τεκίλα, την Cincoro.

Υπάρχουν τέσσερις τεκίλες και αν θελήσετε να τις αποκτήσετε πρέπει να μάθετε ότι η πιο φτηνή έχει 130 δολάρια, και η πιο ακριβή στοιχίζει 1.600 δολάρια. Η ιδέα τους ήρθε το 2016, όταν είχαν βγει για φαγητό και μοιράστηκαν την αγάπη τους για το ποτό. Τότε έγινε η αρχή και τρία χρόνια μετά έκαναν πράξη την επιθυμία τους. Ο Τζόρνταν πριν από μερικούς μήνες εθεάθη με ένα μπουκάλι τεκίλα στο χέρι του και πολλά είχαν γραφτεί και πλέον οι απαντήσεις είναι απλές.

Michael Jordan and 4 NBA owners launched super-premium tequila brand Cincoro, and it is now among of the most expensive tequila brands sold today. Its añjeo retails for $130, but Jordan’s favorite in the new line is $1,600 a bottle pic.twitter.com/wgH1wfUopM

