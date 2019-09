Ξεκινάει... νηστεία ο Νοβίτσκι γιατί έφτασε κοντά στα 140 κιλά! (pic)

Ο Γερμανός άσος αποφάσισε να αποσυρθεί από τα παρκέ και αυτό προφανώς που του είχε λείψει ήταν το φαγητό. Με την ανακοίνωση άρχισε να απολαμβάνει τις λιχουδιές και μάλλον κάπου ξέφυγε. Πλέον, αποφάσισε να βάλει λίγο φρένο και να αρχίσει να προσέχει, αφού έφτασε κοντά στα 140 κιλά, που προφανώς τα θεωρεί πολλά.

«Έπρεπε να ρίξω λίγο τους ρυθμούς μου . Έφτασε τις 300 λίμπρες. Έκανα μια εβδομάδα νηστεία όταν επέστρεψα από τα ταξίδια μου».

Σε στηρίζουμε Ντιρκ...

Dirk says he had to “slow down a little” with eating whatever he wanted in retirement because he was “heading toward three bills”

(via @ESefko) pic.twitter.com/AYbOHxSIoG

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 16, 2019