Τρελάθηκε ο Χάρντεν με το τρίποντο της Πλαμ σε αγώνα WNBA! (vids)

Ο «Μούσιας» βρέθηκε στον αγώνα των playoffs WNBA, μεταξύ των Λας Βέγκας Έισις και των Σικάγο Σκάι, όπου πριν το συγκλονιστικό φινάλε και συγκεκριμένα στο τέλος της τρίτης περιόδου η Κέλσι Πλαμ έβαλε ένα τρομερό τρίποντο. Ο Τζέιμς Χάρντεν τρελάθηκε με το τρίποντο με ένα πόδι και η κάμερα έπιασε την αντίδραση του.

Where my one leg challenge at @JHarden13 pic.twitter.com/gUsemERvO3

— Kelsey Plum (@Kelseyplum10) September 15, 2019