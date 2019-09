Οι παίκτες του ΝΒΑ συνεχίζουν την προετοιμασία τους για την νέα σεζόν και προπονούνται σκληρά για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Ο Χάρντεν βρέθηκε με τον Τριέρ και τον Τζόνσον, οι τρεις παίκτες προπονήθηκαν μαζί και ο «Μούσιας» δείχνει να είναι σε τρομερή κατάσταση.

.@JHarden13, @ISO_ZO and Stanley Johnson went at it in King Of The Court

(via @Cbrickley603, harrington1313/Instagram) pic.twitter.com/gNfYZqKKLX

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 15, 2019