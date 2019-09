Οι Νετς έχουν μεγάλες βλέψεις τη νέα σεζόν με τους Ίρβινγκ και Ντουράντ στο ρόστερ. Toν ΚD θα χρειαστεί να τον περιμένουν, ενώ ο Uncle Drew θα παίξει από την πρώτη στιγμή.

Ο πρώην γκαρντ των Σέλτικς βρέθηκε σε ένα ανοιχτό γηπεδάκι και μάγεψε με τις ντρίμπλες του και τις ασίστ του.

Δείτε τι έκανε

Kyrie pulled up to a random park in Brooklyn and threw a fan a lob(via Keith_88/Instagram) pic.twitter.com/q9nKkNV9UX

— House of Highlights (@HoHighlights) September 14, 2019