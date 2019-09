Η Ένωση Παικτών του ΝΒΑ πήρε θέση στη διαμάχη ατζέντηδων - NCAA (pics)

Η NBPA είναι σε επαφή τις τελευταίες εβδομάδες με αρμόδιους από το κολεγιακό πρωτάθλημα, προκειμένου να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση στον νέο όρο που έθεσε το NCAA για την εκπροσώπηση παικτών του πριν από λίγο καιρό.

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό, ο εκάστοτε ατζέντης πρέπει να έχει στην κατοχή του πτυχίο Πανεπιστημίου, πέρα από αναγνωρισμένη τριετή εμπειρία από την Ένωση Παικτών και μια εξέταση που έπρεπε να περάσει στα γραφεία του NCAA.

Ο πρώτος όρος «φωτογράφιζε» τον εκπρόσωπο του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, ο οποίος δεν έχει πτυχίο, αλλά είναι «δύναμη» στην εκπροσώπηση παικτών στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, κάτι που όπως φαίνεται, δεν άρεσε και πολύ στο NCAA.

Η Ένωση Παικτών προσπαθεί, λοιπόν, να βρει τη «χρυσή τομή» με το κολεγιακό πρωτάθλημα, στο οποίο και θα στείλει επιστολή, αναφέροντας πως αρνείται να υποκύψει στην προτεινόμενη πιστοποίηση ως προαπαιτούμενο, ώστε κάποιος να δουλέψει με έναν παίκτη προπτυχιακού προγράμματος, που θέλει να δοκιμάσει τα «νερά» του ΝΒΑ draft.

Αυτό αναφέρει το «ESPN», το οποίο ζήτησε ένα σχόλιο από την executive director της Ένωσης, Μισέλ Ρόμπερτς, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει επί του θέματος.

Πάντως, οι ατζέντηδες έστειλαν δική τους επιστολή στο NCAA, την οποία δημοσίευσε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, και στην οποία αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος όρος «είναι περισσότερο ένας μηχανισμός του ΝCAA για να έχει πρόσβαση σε προσωπικές και ιδιωτικές πληροφορίες των πιστοποιημένων ατζέντηδων, κάτι που ισοδυναμεί με εξουσία κλήσης να ξεκινά έρευνες που καμία σχέση δεν έχουν με την προστασία συμφερόντων των νέων αθλητών στο να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν στο σχολείο ή θα συμμετέχουν στο draft».

Πρόσθεσαν, δε, πως «τη στιγμή που αρνούμαστε να υποκύψουμε σε αυτούς τους κανονισμούς, η μεγαλύτερή μας ανησυχία είναι πως η διαδικασία υπονομεύει την ικανότητα των μαθητών - αθλητών να λάβουν πραγματικά την πιο κατάλληλη εκπροσώπηση, τη στιγμή που δοκιμάζουν τα νερά» και επεσήμαναν ότι «το NCAA προσπαθεί να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που καλλιεργεί μια ατμόσφαιρα δυσπιστίας με τους μαθητές - αθλητές, που το NCAA υποτίθεται ότι θα έπρεπε να προστατεύει».

Και κατέληξαν: «Κάθε χρόνο, οι νέοι παίκτες παίρνουν φτωχές αποφάσεις, όσον αφορά το αν θα παραμείνουν στο ΝΒΑ draft ή αν θα επιστρέψουν στο σχολείο. Συμμεριζόμαστε το στόχο του NCAA να θέλει να διορθώσει αυτό το πρόβλημα, ωστόσο η νομοθεσία του περιθωριοποιεί τους ατζέντηδες και προωθεί ένα αρνητικό στίγμα, αντί να κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση συνεργασίας και να εξασφαλίσει ότι οι μαθητές - αθλητές θα έχουν τον πιο ακριβή και ικανό σύμβουλο, για τις πιο μεγάλες αποφάσεις της καριέρας και της ζωής τους».

Επίσης, οι εκπρόσωποι παικτών ΝΒΑ συμφώνησαν να παρακολουθούν σχετικό διετές online σεμινάριο, με θέμα την προστασία των δικαιωμάτων των ερασιτεχνών παικτών.

Contents of signed letter the NBPA will send to NCAA on behalf of player agents refusing to be a part of NCAA certification process to advise undergrads testing draft waters. pic.twitter.com/fJdAwyDabD

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 14, 2019