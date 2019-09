Χιλιάδες κόσμου βρέθηκε σε κατάστημα της Adidas στην χώρα που διεξάγεται το Παγκόσμιο Κύπελλο για να δει τον Ντέρικ Ρόουζ!

Ο παίκτης των Πίστονς κυκλοφόρησε το «DRose 10» κι επικράτησε... πανζουρλισμός για μια φωτογραφία κι ένα αυτόγραφό του!

Ο 32χρονος παίκτης έγινε ο όγδοος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει signature shoe με πάνω από 10 σερί μοντέλα.

Derrick Rose officially launched his Adidas DRose 10 sneaker in China this week, becoming just the 8th player in NBA history to have a signature series with more than 10 consecutive models.

His shirt crosses out “DONE DONE DONE” and reads: “NOT DONE YET” pic.twitter.com/tPTitT0UCy

— Nick DePaula (@NickDePaula) September 15, 2019