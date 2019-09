Μπάρκλεϊ στην αποκάλυψη του αγάλματος του: «Δεν ξέρω αν με έχω δει ξανά τόσο αδύνατο» (vid)

Η ομάδα της Φιλαντέλφια είχε ανακοινώσει ότι θα φτιάξει άγαλμα προς τιμήν του Τσαρλς Μπάρκλεϊ και το έκανε πράξη, με την χθεσινή ημέρα να είναι εκείνη των αποκαλυπτηρίων. Ο πρώην ΝΒΑer στην αποκάλυψη είχε έτοιμη επική ατάκα, αφού μόλις είδε τον εαυτό του τόνισε ότι: «Δεν ξέρω αν με έχω δει ξανά τόσο αδύνατο».

"I don't know if I've ever been that skinny."

Charles Barkley was honored with a statue outside of the @sixers practice facility. pic.twitter.com/SEAOvN6tYL

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 13, 2019