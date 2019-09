Χάρντεν: «Δεν γίνεται να έκανα τέτοια σεζόν και να μιλάνε όλοι για τον Αντετοκούνμπο» (pic)

Ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε μια σπουδαία σεζόν, με «μυθικά» νούμερα, αλλά είδε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βγαίνει MVP της κανονικής διάρκειας του ΝΒΑ. Αυτό είναι κάτι που από την πρώτη στιγμή σχολίασε όχι με τον καλύτερο τρόπο και συνεχίζει και κάνει κάτι αντίστοιχο, αφού και πάλι δείχνει να μην μπορεί να το... αφήσει πίσω του, σε συνέντευξη που παραχώρησε.

«Είχα 32 παιχνίδια με 30 πόντους, 8 με 50 και δύο με 60 πόντους σε μια σεζόν και όλη η κουβέντα ήταν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο; Δεν υπάρχει περίπτωση».

James Harden says Giannis had "an unbelievable season," but that the numbers he was putting up were "legendary." pic.twitter.com/zkSyQEoegw

