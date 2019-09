Μια εταιρεία πορνό προσφέρει 10 εκ. δολάρια για το όνομα του γηπέδου των Χιτ! (pic)

Μια εταιρεία παραγωγής που έχει έδρα το Μαϊάμι ανακοίνωσε ότι δίνει 10 εκατομμύρια δολάρια για να ονομάσει το γήπεδο των Χιτ. Η αεροπορική εταιρεία που ήταν χορηγός τα προηγούμενα χρόνια, ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει να είναι και η εταιρεία παραγωγής πορνό δεν έχασε χρόνο. Η διαφήμιση που ήθελαν όλοι έγινε, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί όντως να συμβεί, αφού είναι κόντρα στους κανονισμούς του ΝΒΑ.

We've officially Submitted our $10,000,000 bid for the naming rights to the Miami Heat Arena. We wish to thank American Airlines for their past support of the @MiamiHEAT We intend to change the name to the BangBros Center aka 'The BBC' #BangBrosCares pic.twitter.com/YbhNattIm7

— BANGBROSOFFICIAL (@BangBrosDotCom1) September 12, 2019