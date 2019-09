Γκριν για ΛεΜπρον: «Το μεγαλύτερο του επίτευγμα δεν είναι στο μπάσκετ» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν έχει μάθει να δέχεται πυρρά γι' αυτά που λέει, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση θέλησε να δώσει όλα τα εύσημα στον ΛεΜπρον Τζέιμς. Όχι, για όσα έχει καταφέρει στο παρκέ και για τα πρωταθλήματα που κουβαλά, αλλά για όλα τα υπόλοιπα που έχει πετύχει.

Αναλυτικά:

«Πολλοί πλέον μιλάνε. Θέλω να δώσω τα credits στον ΛεΜπρον, έδειξε σε όλους την δύναμη που έχουν. Οι αθλητές καταλαβαίνουν ότι μπορούν να πάρουν τον έλεγχο του μέλλοντός τους και της μοίρας τους. Πολλοί το μισούν αυτό. Όλοι εκθειάζουν τον ΛεΜπρον για την καριέρα του στο μπάσκετ και αυτά που έχει πετύχει... Νομίζω ότι οι πόρτες που άνοιξε για τους αθλητές και ειδικά τους παίκτες μπάσκετ είναι το μεγαλύτερο του επίτευγμα».

Draymond Green credits LeBron for the player empowerment in today’s NBA

“I think the doors he’s opened for athletes and especially basketball players is his biggest accomplishment.”

( @CNBC ) pic.twitter.com/r8QxJca08P

— NBA Central (@TheNBACentral) September 13, 2019