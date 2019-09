Πήραν Τζο Τζόνσον οι Πίστονς (pic)

Πήρε το πρωτάθλημα και το βραβείο του MVP στην BIG3 και επιστρέφει στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Charania ο Τζό Τζονσον συμφώνησε με τους Πίστονς και θα φορά τη φανέλα τους τη νέα σεζόν.

Η ομάδα του Ντιτρόιτ αναμένεται να ξεφορτωθεί τον Μπίσλεϊ για να αδειάσει χώρο.

Στην καριέρα του ο Iso Joe μετρά 16 πόντους μέσο όρο στο ΝΒΑ.

Joe Johnson, a seven-time All-Star, is the first player to land an NBA deal out of Ice Cube’s BIG3 league. Johnson is a reigning BIG3 championship and MVP award-winner. https://t.co/ZVvwUzDjI9

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 12, 2019