Ουέιντ για Καρμέλο: «Αξίζει να τελειώσει την καριέρα του όπως θέλει» (pic)

Ο Καρμέλο Άντονι συνεχίζει να μην μπορεί να βρει ομάδα στο ΝΒΑ, έχοντας πάντως ανθρώπους να τον στηρίζουν. Ο Ουέιντ μίλησε για τον Μέλο και τόνισε ότι είναι απογοητευμένος από όσα γίνονται.

«Είμαι απογοητευμένος που δεν είναι στο ΝΒΑ... Θα ήθελα να μπορούσε να τελειώσει την καριέρα του με τον τρόπο που θέλει. Το αξίζει αυτό σαν κάποιος που κράτησε ψηλά το άθλημα και έκανε τόσα για την λίγκα και τις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Dwyane Wade doesn't want to see Melo go out like this. pic.twitter.com/zMKrEkF9VM

