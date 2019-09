Ρόντμαν: «Ήμουν για τρία χρόνια πιο διάσημος από τον Τζόρνταν» (vid)

Ο Ντένις Ρόντμαν μίλησε για την πορεία του στο ΝΒΑ και σχολίασε με γλαφυρό τρόπο την τριετία 1996, 1997, 1998 στο Σικάγο, όπου με τα καμώματα του και όσα γινόντουσαν είχε καταφέρει να εκτοξεύσει την δημοφιλία του, ακόμα και πάνω από τον... Θεό των Μπουλς, Μάικλ Τζόρνταν.

«Όσο αστείο και αν ακούγεται ήμουν πιο διάσημος από τον Μάικλ Τζόρνταν για τρία χρόνια στην σειρά».

At one point, Dennis Rodman's persona made him even more famous than Michael Jordan (via @30for30) pic.twitter.com/80vrj0w0IH

— ESPN (@espn) September 10, 2019