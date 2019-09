Ουέιντ: «Μπορείς σε 3 χρόνια να κάνεις μια ομάδα 25 νικών πρωταθλήτρια;» (pic & vid)

Κατάθεση ψυχής έκανε ο Ντουέιν Ουέιντ αφού μίλησε για όλους και για όλα. Το τέλος τον έχει βρει σε πολύ καλό σημείο και ο DWade μίλησε για την ξεχωριστή σχέση του με το Μαϊάμι και τους Χιτ, καθώς και για τα προσωπικά του κίνητρα, που τον έφεραν στην κορυφή.

«Ο στόχος μου ήταν να κερδίσω πρωταθλήματα. Ο στόχος μου είναι να γίνω νικητής. Μπορεί να είσαι καλύτερος από εμένα σε συγκεκριμένους τομείς , αλλά δεν είσαι καλύτερος γενικά. Ξέρω πως να παίζω το παιχνίδι. Για εμένα δεν ήταν ποτέ αν μπορείς να με κερδίσεις στο ένα εναντίον ενός. Ήταν περισσότερο αν μπορείς να γίνεις καλύτερος από αυτό που είμαι.

Ήρθα σε μια ομάδα των 25 νικών. Μπορείς να πάρεις μια ομάδα των 25 νικών και να την πας στο πρωτάθλημα σε 3 χρόνια; Μπορείς να το κάνεις αυτό; Είχαν 25 νίκες όταν έγινα ντραφτ. Λέω στους γιους μου σήμερα, υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν έρθει στο ΝΒΑ, που είχαν πολύ περισσότερο ταλέντο από τον μπαμπά σας. Αλλά υπήρχε κάτι που δεν είχαν. Είναι η καρδιά, είναι η πνευματική σκληράδα, είναι η ευκαιρία ή ένα ταλέντο από τον Θεό. Δεν ανησυχώ πολύ. Απαντώ κάθε βράδυ σε κάποιον, αλλά τελικά είναι ένας μόνο Ντουέιν Ουέιντ».

