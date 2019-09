O απίστευτος και ακατάλληλος μονόλογος του Γκρίφιν για τις Καρντάσιαν (vid)

Δεν το έχουμε συνηθίσει και σίγουρα δεν το βλέπεις συχνά από τους παίκτες του ΝΒΑ να μιλούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά ο Μπλέικ Γκρίφιν βρέθηκε σε ένα κόμεντι σόου με πολλούς καλεσμένους και την Κέιτλιν Τζένερ. Ο πατέρας των Τζένερ, που έχει αλλάξει φύλο δέχτηκε τα... αστεία του ΝΒΑer που είχαν να κάνουν με τις κόρες του, ενώ ο ίδιος ο παίκτης είχε δεσμό με την Κένταλ Τζένερ.

Σε ένα απίστευτο μονόλογο ο Γκρίφιν αρχικά είπε: «Κανείς σε αυτή την οικογένεια δεν θέλει λευκό... πέος», ενώ συνέχισε, «Το μ@@@ της Κέιτλιν είναι τόσο νέο... Θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια εκ μέρους του ΝΒΑ και των μισών ράπερ στο Billboard που έδωσες στις κόρες σου προβλήματα με τον πατέρα τους».

A touching moment: @blakegriffin23 thanks @Caitlyn_Jenner for her significant cultural contributions. #BaldwinRoastpic.twitter.com/04cBPhThmm

— Comedy Central (@ComedyCentral) September 9, 2019