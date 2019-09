Τέλος οι κορδέλες νίντζα στο ΝΒΑ, ενημερώθηκαν και οι ομάδες (pic)

Όπως εμφανίστηκαν έτσι θα εξαφανιστούν οι κορδέλες νίντζα που τις είδαμε για πρώτη φορά την περσινή σεζόν στα παρκέ του ΝΒΑ. Πολλοί παίκτες επέλεξαν να φορούν στα κεφάλια τους κορδέλες, αυτό άρχισε να γίνεται μόδα, αλλά γρήγορα θα σταματήσει, αφού το ΝΒΑ απαγόρευσε καθώς έκρινε ότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας. Οι ομάδες έχουν ήδη ενημερωθεί και οι παίκτες πρόκειται να τις αποχωριστούν την νέα σεζόν.

The NBA notified teams that it won't allow players to wear "ninja-style headwear" this season, NBA spokesman Mike Bass tells ESPN. The headwear "...hasn't been through the league approval process. Teams have raised concerns regarding safety and consistency of size, length ..."

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 9, 2019