Ντίβατς: «Αν ήμουν ο Ουέστ και εγώ θα με αντάλλασσα με τον Κόμπι» (pic)

Ο Ντίβατς είναι πλέον στο Hall of Fame και στον λόγο του είχε ιδιαίτερες στιγμές να μοιραστεί με το κοινό. Ένα από αυτά που ξεχώρισε είναι η ιστορία για τον Τζέρι Ουέστ, που ήταν και εκείνος που τον παρουσίασε.

«Αν ήμουν ο Τζέρι Ουέστ, θα έκανα το ίδιο. Θα αντάλλασσα τον εαυτό μου με τον Κόμπι. Δεν έπρεπε να αποδείξω κάτι. Είχα σπουδαία καριέρα και σήμερα είμαι εδώ».

Despite being a Naismith Hall of Famer himself, Vlade says he would've traded for @kobebryant too pic.twitter.com/JVn4HTFFoI

— ESPN (@espn) September 6, 2019