O Βλάντε Ντίβατς στο Hall of Fame! (vids)

Με την τάξη του 2019 ο Βλάντε Ντίβατς βρίσκεται πλέον στο Hall Of Fame. Έχοντας περάσει πολλά στην ζωή του και την καριέρα του και έχοντας κερδίσει μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες και με την Γιουγκοσλαβία και με την Σερβία, αφού ο εμφύλιος πλήγωσε βαθιά πάρα πολλούς ανθρώπους, ο Ντίβατς επέλεξε να μιλήσει για το πως ο αθλητισμός ενώνει.

«Οι άνθρωποι στα Βαλκάνια είναι σαν μια δυσλειτουργική οικογένεια. Μπορεί να τσακωνόμαστε, αλλά στο τέλος είμαστε οικογένεια», τόνισε ο Ντίβατς, που έχει αγωνιστεί με τους Λέικερς και τους Κινγκς και ήταν ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους που συστήθηκε στο Αμερικάνικο κοινό και τιμήθηκε με την είσοδο του για την προσφορά στο άθλημα.

“Thanks to Jerry West... I was one of the first international players to be drafted and play in the NBA.” #19HoopClass inductee @bgoodvlade thanks his presenter, Jerry West! pic.twitter.com/XebmFd5BVa

— NBA History (@NBAHistory) September 7, 2019