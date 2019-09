Το fadeaway του Νοβίτσκι στο νέο παρκέ των Μάβερικς! (pic)

Είναι ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των Μάβερικς, χαρίζοντας τους και το μοναδικό πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

Το καινούριο παρκέ του Ντάλας θα έχει... πινελιά από τον Γερμανό.

Η signature move του, το fadeaway θα βρίσκεται σε δυο σημεία του παρκέ για να θυμίζει τον τεράστιο παίκτη που αποσύρθηκε τη σεζόν που πέρασε.

Δείτε την φωτογραφία.

The @dallasmavs paying tribute to @swish41 on their new home court.(via @SkylerinDallas) pic.twitter.com/mdmeTmHhyM

— NBA on TNT (@NBAonTNT) September 6, 2019