Ο Μπάρκλεϊ γίνεται άγαλμα έξω από το γήπεδο των Σίξερς! (pics)

Οι Σίξερς θέλουν να τιμήσουν τον πρώην φόργουορντ για όσα προσέφερε στην ομάδα τους από το 1984 έως το 1992 και γι' αυτό θα φτιάξουν ένα άγαλμα έξω από το «Wells Fargo Center».

«Ο Μπάρκλεϊ είναι ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες που έχουν παίξει ποτέ στη Φιλαντέλφεια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των Σίξερς, οι οποίοι είχαν επιλέξει τον νυν παρουσιαστή του «ΝΒΑ ΤΝΤ» στο Νο5 του draft 1984 και απέσυραν το 2001 το Νο34 προς τιμήν του.

Ο Μπάρκλεϊ έχει ήδη... δει τον εαυτό του σε άγαλμα, καθώς βρίσκεται έξω από το πανεπιστήμιο του Auburn.

