Χαρτ: «Θα ήθελα να μάθω την ανταλλαγή μου από το τηλέφωνο και όχι το twitter» (pic)

Μετά τον Λόνζο Μπολ ακόμα ένας πρώην παίκτης των Λέικερς τους κατηγόρησε ότι δεν τον ενημέρωσαν για την ανταλλαγή του. Ο Τζος Χαρτ τόνισε, με την σειρά του, ότι θα ήθελε να το έχει μάθει από ένα τηλέφωνο και όχι από το twitter.

«Έπαιξα πολύ σκληρά για τα μωβ και τα πορτοκαλί. Έπαιξα τραυματίας και ποτέ δεν το είπα ως δικαιολογία. Είμαι ευγνώμων στον οργανισμό των Λέικερς και καταλαβαίνω ότι το ΝΒΑ είναι δουλειά. Αλλά ως παίκτης θέλεις ένα τηλεφώνημα να μάθεις ότι έγινες ανταλλαγή και όχι μέσω twitter».

Ενώ σε άλλο tweet τόνισε την αγάπη του για την ομάδα του Λος Άντζελες.

I played my ass off for the purple and gold. Played hurt and never had an excuse. I’m truly grateful to the Lakers organization and I do understand the NBA is a business. But as a player you just want the courtesy of a phone call saying I got traded and not finding out on Twitter

