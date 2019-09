Νας για Γκασόλ: «Ήταν εξαντλημένος από τα παιχνίδια με την εθνική Ισπανίας» (vid)

Ο Στιβ Νας μίλησε για την συνύπαρξη του με τον Χάουαρντ και τον Γκασόλ στους Λέικερς την σεζόν 2012/13, τον λόγο που ήταν τόσο αποτυχημένη, ενώ ενδιαφέρον έχει η αποκάλυψη του ότι η παρουσία του Γκασόλ στην εθνική του ομάδα τον είχε εξαντλήσει.

«Ήταν μια σπουδαία ιδέα οι Λέικερς και όλοι πίστευαν ότι αυτή η ομάδα θα είναι σπουδαία, αλλά δεν δούλεψε εξαιτίας πολλών παραμέτρων. Εγώ έσπασα το γόνατο μου στο πρώτο ή στο δεύτερο παιχνίδι της σεζόν, δεν ήμουν ποτέ ο ίδιος, ακόμα δεν είμαι ο ίδιος, ο Πάου ήταν εξαντλημένος παίζοντας για την Ισπανία όλα τα καλοκαίρια και ο Ντουέιν προερχόταν από εγχείρηση και παρόλο που είχε τις στιγμές του δεν ήταν ο ίδιος. Δεν ταιριάξαμε καλά».

A few factors that affected the 2012 Lakers:

- Steve Nash’s broken knee

- Pau Gasol’s exhaustion from playing for Spain

- Dwight Howard’s back surgery

- Metta World Peace wasn’t as dynamic #BSPodcast pic.twitter.com/YnSzH2d8TF

— The Ringer (@ringer) September 5, 2019