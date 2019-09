Χάουαρντ: «Ευχαριστώ που με φέρατε πίσω στο Λος Άντζελες» (vid)

Έχει περάσει πολλά, έχει ακούσει ακόμα περισσότερα, αλλά πλέον ο Χάουρντ έχει μια δεύτερη ευκαιρία στο Λος Άντζελες και είναι αποφασισμένος να μην την σπαταλήσει. Ο Ντουάιτ παραδέχτηκε ότι η ζωή του έπιασε πάτο το περασμένο καλοκαίρι, αλλά πλέον θέλει να αλλάξει τα δεδομένα της ζωής του.

«Δεν είχε να κάνει με το μπάσκετ. Ήταν πράγματα που γινόντουσαν στην προσωπική μου ζωή. Ψυχικά και σωματικά. Δεν είχε να κάνει τίποτα με έμενα ως παίκτη ή κάτι τέτοιο. Ήταν προσωπικά πράγματα που έπρεπε να βρω και με έκαναν δυνατότερο».

Ενώ συνέχισε για τον κόσμο του Λος Άντζελες.

«Δεν πήρα ποτέ τίποτα... άρρωστο από τους οπαδούς εδώ. Αγάπησα αυτή την πόλη από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα και ξεκίνησα να παίζω στο ΝΒΑ. Ποτέ δεν είχα τίποτα με κανέναν. Αγαπώ την πόλη. Αγαπώ να παίζω στο Λος Άντζελες. Είμαι πίσω οπότε ότι έγινε παλιά δεν μετράει για εμένα. Όλοι θα έχουμε μια καινούργια αρχή. Έχουν περάσει 6 χρόνια, το 2020 θα είναι επτά. Το επτά είναι για νέα ξεκινήματα. Θέλω να δείξω στους οπαδούς ότι η μοναδική μου αφοσίωση είναι να βάλω ακόμα ένα λάβαρο εδώ στο Λος Άντζελες».

Και είπε για το φετινό καλοκαίρι του.

«Αυτό το καλοκαίρι ήταν πολύ σημαντικό για εμένα. Είχα μια ευκαιρία να απομονωθώ. Όχι από τους ανθρώπους, αλλά να απομονωθώ και να γίνω πιο ισορροπημένος. Αυτό το καλοκαίρι ήταν πολύ σημαντικό. Η δουλειά μου εδώ είναι να έρθω και να βοηθήσω την ομάδα. Δεν είναι να μπω σε καυγάδες με τον Σακίλ και τον Κόμπι ή όποιον άλλον. Δεν θα αφήσω τίποτα να με αποπροσανατολίσει από το να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει ένα πρωτάθλημα».

"... I'm looking forward to giving 100%. Thank you for having me back here in LA."

Dwight says he's excited for his second chance with the Lakers. (via @Lakers) pic.twitter.com/sSBBMEbIWD

