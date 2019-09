Συνελήφθη για επίθεση στην κοπέλα του ο Κούρουκς (pic)

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι «New York Daily News» ο Λετονός φόργουορντ των Νετς που πέρσι έπαιξε σε 63 παιχνίδια, αρχικά απείλησε την κοπέλα του πως θα αυτοκτονήσει και στην συνέχεια και πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ έβαλε τα χέρια στο λαιμό της, όπου και την ανάγκασε να πάει στο κρεβάτι του και στην συνέχεια την πέταξε κάτω και με συνέπεια να τραυματιστεί στα πλευρά της. Μάλιστα σύμφωνα με τις κατηγορίες, την δάγκωσε και στο χείλος.

