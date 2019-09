Μπολ: «Έμαθα ότι έγινα trade από το twitter» (vid)

O Λόνζο Μπολ ξεκίνησε την καριέρα του στους Λέικερς με πολλές υποσχέσεις, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχαν φανταστεί οι δυο πλευρές. Ο νεαρός γκαρντ έγινε ανταλλαγή στους Πέλικανς για τον Ντέιβις, αλλά φαίνεται πως ίσως να έχει πικραθεί από την ομάδα του Λος Άντζελες. Ο Μπολ μάλιστα παραδέχτηκε ότι έμαθε ότι έγινε ανταλλαγή, μέσω του twitter, ενώ τόνισε ότι δεν νευρίασε, απλά θα ήθελε να είχε κάποια ενημέρωση.

Lonzo says he found out he was traded from the Lakers via his Twitter timeline

(via @BigBoy, @Real923LA) pic.twitter.com/k3PgFwdnUG

