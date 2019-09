Στο νούμερο 6 των signature sneakers το Zoom Freak 1 του Γιάννη! (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με Νike ενώ μέρος της συμφωνίας των δύο πλευρών ήταν το signarure shoe που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες εβδομάδες και παρουσιάστηκε στο Ζάππειο.

«Το παπούτσι αυτό έχει στοιχεία του χαρακτήρα μου, είμαι άνθρωπος της οικογένειας. Όπου πάω προσπαθώ να αντιπροσωπεύω την οικογένειά μου, γι' αυτό και στο παπούτσι υπάρχουν χαραγμένα τα ονόματα της μητέρας μου, των αδελφών μου, του πατέρα μου και η σημαία της χώρας μου», είχε αναφέρει στο πλαίσιο της παρουσίασης ο MVP του ΝΒΑ για το Zoom Freak 1 που φιγουράρει στο νούμερο 6 της λίστας μεταξύ των signature sneakers των εν ενεργεία NBAers.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο τελευταίος σταρ του ΝΒΑ που απέκτησε το δικό του signature sneaker. O εν ενεργεία MVP του ΝΒΑ εντάχθηκε στο "κλαμπ" της Nike που περιλαμβάνει επίσης τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τον Κέβιν Ντουράντ, τον Καϊρί Ίρβινγκ και τον Πολ Τζορτζ. Ίσως κρίνεται μεροληπτικό καθώς το παπούτσι του κυκλοφόρησε πρόσφατα και φιγουράρει ψηλά στη λίστα ωστόσο το συγκεκριμένο signature sneaker έχει την προοπτική να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα παπούτσια της σεζόν 2019/20. Αναμένουμε εκδόσεις όπως το «Coming to America» Freak 1 κι άλλα».

Η λίστα του Sports Illustrated

1. LeBron James - Nike Air Zoom Generation

Εταιρεία – Nike

Έτος κυκλοφορίας – 2003

2. Kyrie Irving – Nike Kyrie 1

Εταιρεία – Nike

Έτος κυκλοφορίας – 2015

3. Paul George – Nike PG 1

Εταιρεία – Nike

Έτος κυκλοφορίας – 2017

4. Derrick Rose – Adidas adiZero Rose

Εταιρεία – Adidas

Έτος κυκλοφορίας – 2010

5. Stephen Curry – Under Armour Curry 1

Εταιρεία – Under Armour

Έτος κυκλοφορίας – 2015

6. Γιάννης Αντετοκούνμπο – Nike Freak 1

Εταιρεία – Nike

Έτος κυκλοφορίας - 2019

7. Russell Westbrook - Why Not Zer0.1

Εταιρεία - Jordan Brand

Έτος κυκλοφορίας – 2018

8. Kevin Durant – Nike KD 1

Εταιρεία - Nike

Έτος κυκλοφορίας – 2009

9. Donovan Mitchell - Adidas D.O.N. Issue Vol. 1

Εταιρεία - Adidas

Έτος κυκλοφορίας - 2019

10. James Harden - Adidas Harden Vol. 1

Εταιρεία - Adidas

Έτος κυκλοφορίας - 2016

11. Chris Paul - Jordan CP1

Εταιρεία - Jordan Brand

Έτος κυκλοφορίας - 2008

12. Kawhi Leonard - New Balance OMN1S

Εταιρεία - New Balance

Έτος κυκλοφορίας - 2019

13. Damian Lillard - Adidas Dame 1

Εταιρεία - Adidas

Έτος κυκλοφορίας - 2015

14. Spencer Dinwiddie – K8IROS 8.1

Εταιρεία - K8IROS

Έτος κυκλοφορίας - 2018

Rather than join a big-name sneaker company, Spencer Dinwiddie set off to create his own. “At what point do you bet on yourself " https://t.co/MQ2ogw2h5I pic.twitter.com/XpjaD15L7B

— The Crossover (@TheCrossover) December 15, 2018