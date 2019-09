O Ρέι Άλεν εξηγεί στα παιδιά του την σημασία των βολών και πως να μένουν ψύχραιμοι! (vid)

Οι βολές είναι παρεξηγημένες, αλλά πολλές φορές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα παιχνίδια και αυτό ο Ρέι Άλεν το ξέρει καλά. Σε βίντεο φαίνεται να εξηγεί στα παιδιά του πόσο σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού είναι και πως να μάθουν να αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τις καταστάσεις που μπορούν να συμβούν κατά την διάρκεια της έντασης του αγώνα. Μένει στην ρουτίνα που πρέπει να τηρούν οι πιτσιρικάδες και επιμένει να μην χάνουν την συγκέντρωση τους.

Ray Allen explains to his kids the importance of free throws and how to be clutch in uncomfortable situations

