Ο Τόμπσον χόρεψε σε αγώνα baseball, έφαγε φιστίκια και γιούχαρε τον αντίπαλο! (pic & vids)

Ο σταρ των Ουόριορς βρίσκεται σε φάση αποθεραπείας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο τέλος της περσινής σεζόν και φαίνεται ότι το απολαμβάνει, με την ψυχολογία του να φαίνεται να είναι σε εξαιρετικό επίπεδο.

Την χθεσινή βραδιά ο Τόμπσον παρακολούθησε αγώνα baseball στον οποίο ήταν με τρομερή διάθεση και αφού χόρεψε, έπειτα έφαγε φιστίκια και μετά γιούχαρε και τον αντίπαλο.

Also Confirmed: Klay Thompson likes to move it, move it.

Possibly groove it, but this is not confirmed as of now. pic.twitter.com/bsU24mrIOU

— Cubs Talk (@NBCSCubs) September 1, 2019