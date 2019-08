Κόμπι για παίκτες που... ξεκουράζονται: «Δουλειά σας να παίζετε κάθε βράδυ» (pic)

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο οι παίκτες να επιλέγουν την ξεκούραση, απέχοντας από ματς της regular season.

Για αυτό το θέμα μίλησε ο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος τόνισε πως είναι δουλειά τους να παίζουν κάθε βράδυ και να είναι σκληροί στο παρκέ

«Είναι δουλειά σας να είστε αρκετά δυνατοί για να αντέχετε σε αυτό το επίπεδο κάθε βράδυ. Και εγώ σαν ανταγνωστικός τύπος, δεν χάριζα τίποτα», ήταν τα λόγια του θρύλου των Λέικερς.

Δείτε τι είπε ο Black Mamba.

Kobe wasn't looking for any games off pic.twitter.com/4VnmGwKFKa

— Bleacher Report (@BleacherReport) 30 Αυγούστου 2019